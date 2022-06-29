  • BIST 2.469,75
  • Altın 976.235
  • Dolar 16.6282
  • Euro 17.4845
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 21 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Toplantısı öncesinde zirvenin gerçekleştirildiği IFEMA Kongre Merkezi'nde resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi yapıldı.

Ev sahibi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ve Stoltenberg ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi.

Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İngiltere Başbakanı Boris Johnson, solunda ise Slovenya Başbakanı Robert Golob yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi sonrasında ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile tokalaşarak ayaküstü sohbet etti.

Liderler, daha sonra "Ukrayna" konulu birinci çalışma oturumuna geçti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Demir Yumruk operasyonunda gözaltına alınan Erol Evcil Ankara Emniyetinde29 Haziran 2022 Çarşamba 12:54
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı29 Haziran 2022 Çarşamba 12:53
  • Bayramda yaklaşık 1 milyon kişinin tatile çıkması bekleniyor29 Haziran 2022 Çarşamba 11:41
  • Diyanetten kredi kartıyla kurban alımında faiz uyarısı29 Haziran 2022 Çarşamba 11:37
  • İstanbul mayısta 33 ayın turist rekorunu kırdı29 Haziran 2022 Çarşamba 11:34
  • Pehlivanlar tarihi güreşlere hazır29 Haziran 2022 Çarşamba 11:11
  • Sarallara büyük operasyon: Çete lideri dahil 117 kişi yakalandı29 Haziran 2022 Çarşamba 10:39
  • Umre turları 15 Ağustos'ta başlıyor29 Haziran 2022 Çarşamba 10:38
  • 20 bin öğretmen atama takvimi açıklandı29 Haziran 2022 Çarşamba 10:36
  • NATO Liderler Zirvesi başlıyor29 Haziran 2022 Çarşamba 10:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti