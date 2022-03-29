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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'a gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle 29-30 Mart'ta resmi ziyarette bulunacağı Özbekistan'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'a gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde müzakere için bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetlerine hitabının ardından Atatürk Havalimanı'na geldi.

Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe uğurladı.

"TRK" uçağıyla saat 10.45'de Taşkent'e hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Ziyaret kapsamında, Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı da yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in riyasetlerinde, ilgili bakanların katılımıyla Taşkent'te yapılacak Konsey Toplantısı'nda, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Özbekistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.

Konsey Toplantısı vesilesiyle Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde yer alıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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