  • BIST 2.388,22
  • Altın 948.839
  • Dolar 15.9752
  • Euro 16.9223
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 12 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında 4 geminin üretim süreçleri planlandığı şekilde devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında, Türkiye tarafından geliştirilen en modern silah ve sensör sistemleriyle donatılan 4 geminin üretim süreçlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında 4 geminin üretim süreçleri planlandığı şekilde devam ediyor

Pakistan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi Badr, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Muhammed Israr Tareen ile diğer yetkililerin katıldığı törenle Karaçi Tersanesi'nde denize indirildi.

Törene video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerine Türkiye ve Pakistan arasında kökleri derinlere inen tarihi bağlara vurgu yaparak başladı.

İki ülke arasındaki bu bağların son dönemdeki en somut örneklerinden olan söz konusu projenin hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, "Savunma sanayi alanındaki birikimleri dostlarımızla paylaşma irademizin bir nişanesi olan Pakistan MİLGEM Projesi'ni daha büyük iş birliklerinin de habercisi olarak kabul ediyorum" diye konuştu.

Pakistan'ı, dünyanın önde gelen coğrafyaları arasında yer alan Güney Asya'nın en stratejik konuma sahip ülkesi olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Tarih boyunca bu coğrafya, kadim kültürü ve zenginliği ile dünyanın gözbebeği olmuştur. Pakistan ve Pakistan halkı, milletimiz ve bizim nezdimizde ayrı bir yere sahiptir. Güvenliğini, istikrarını, refahını kendimizle eş tuttuğumuz Pakistan'ın askeri altyapısının güçlendirilmesi için her türlü katkıyı yapmayı, kardeşlik hukukumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Bu anlayışla Pakistan Deniz Kuvvetleri için 4 adet MİLGEM sınıfı korvet inşa etmek için başlattığımız projenin salgın dönemine rağmen belirlenen takvim çerçevesinde, gecikme olmadan yürümesini sağladık. İkisi Pakistan'da, ikisi ülkemizde inşa edilen gemilerin yapım aşamaları birer birer tamamlanıyor."

"Birlikte ilerlemeye devam edeceğiz"
Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında Babur gemisini geçen sene İstanbul'da Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin de katıldığı törenle denize indirdiklerini anımsatan Erdoğan, bugün de Badr'ın suya indirilmesinin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Projenin bir diğer gemisi Kaibar'ın da eylülde İstanbul'da suya indirileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemiz tarafından geliştirilen en modern silah ve sensör sistemleriyle donatılan bu gemilerin hepsinin de üretim süreçleri planlandığı şekilde yürüyor. Hava savunmadan bunun yanında denizaltı savunmaya kadar her türlü askeri görev icra edebilecek bu 4 geminin teslimatları 2023 ağustosundan başlayarak 6'şar ay arayla yapılacak. Pakistanlı kardeşlerimizle yürüttüğümüz helikopterden uçağa kadar daha pek çok savunma sanayi projesi var. Bunları da aşama aşama hayata geçirerek dostluğumuzu perçinleyecek, ortak geleceğimize uzanan yolları sağlamlaştıracağız. Türkiye ve Pakistan olarak istikrarımızı koruyarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak, devletlerimizi güçlendirerek bu yolda birlikte ilerlemeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin sonunda projenin hayata geçirilmesinde emeği olanları tebrik ederek Pakistan halkına selamlarını iletti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Soylu: 502 bin Suriyeli ülkesine döndü20 Mayıs 2022 Cuma 11:21
  • 'Tsantsa'lar geldiği ülkeye iade edilecek20 Mayıs 2022 Cuma 11:17
  • Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi20 Mayıs 2022 Cuma 11:08
  • Japonya'dan, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlatabileceği iddiası20 Mayıs 2022 Cuma 10:33
  • Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi20 Mayıs 2022 Cuma 10:25
  • Arjantin'in nüfusu 47 milyonu geçti20 Mayıs 2022 Cuma 09:48
  • Bursa'da DEAŞ'lı 'canlı bomba' ve 2 kişi adliyede20 Mayıs 2022 Cuma 09:45
  • Rusya, İsveç ve Finlandiya'ya saldırırsa NATO ne yapar? Merak edilen soruya cevap geldi20 Mayıs 2022 Cuma 09:43
  • Bir rüşvet operasyonu da Maltepe Belediyesine: Üst düzey isimler için gözaltı kararı20 Mayıs 2022 Cuma 09:42
  • Bursa’da 3 DEAŞ bombacısı adliyeye sevk edildi20 Mayıs 2022 Cuma 09:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti