  • BIST 2.408,07
  • Altın 904.67
  • Dolar 15.4809
  • Euro 16.104
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 20 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe-Kilit'te dün itibarıyla 82 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Pençe-Kilit'te dün itibarıyla 82 tane terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe-Kilit'te dün itibarıyla 82 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı) Taziye için bir ziyarete gideceğiz." dedi.

Finlandiya'nın NATO'ya katılacağı açıklamasına ilişkin Erdoğan, "Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Pençe-Kilit'te dün itibarıyla 82 tane terörist etkisiz hale getirilmiştir." diye konuştu.

ABD'nin yaptırım muafiyeti kararı konusunda, "YPG bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG de odur. Dolayısıyla Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya'daki Kaputaş 'Avrupa'daki en iyi 40 plaj' arasında gösterildi13 Mayıs 2022 Cuma 13:10
  • Hava Kuvvetlerinin 401. Test Filo Komutanlığı milli silahları semalarda göreve hazırlıyor13 Mayıs 2022 Cuma 13:10
  • Diyarbakır'da 140 kilogram eroinle yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi13 Mayıs 2022 Cuma 12:48
  • Kamu ihalelerinde ek fiyat farkı uygulamalarının ayrıntıları belli oldu13 Mayıs 2022 Cuma 12:47
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: PKK'yı YPG'yi meşrulaştırma çabası görüyoruz13 Mayıs 2022 Cuma 12:46
  • Türkiye'nin güneş enerjisi sektörü Almanya'da tanıtıldı13 Mayıs 2022 Cuma 12:46
  • Yeniden görülen 'Balyoz Planı' davasında 12 yıla kadar hapis istemi13 Mayıs 2022 Cuma 12:40
  • Bartın-Karabük kara yolundaki heyelan bölgesinde güçlendirme çalışması13 Mayıs 2022 Cuma 11:39
  • Nefes borusuna su kaçan Zeynep Mira'yı 'Heimlich manevrası' ile kurtardı13 Mayıs 2022 Cuma 10:53
  • Beykoz'da otomobil bagajında tehlikeli yolculuk13 Mayıs 2022 Cuma 10:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti