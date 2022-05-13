Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe-Kilit'te dün itibarıyla 82 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Pençe-Kilit'te dün itibarıyla 82 tane terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı) Taziye için bir ziyarete gideceğiz." dedi.

Finlandiya'nın NATO'ya katılacağı açıklamasına ilişkin Erdoğan, "Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Pençe-Kilit'te dün itibarıyla 82 tane terörist etkisiz hale getirilmiştir." diye konuştu.

ABD'nin yaptırım muafiyeti kararı konusunda, "YPG bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG de odur. Dolayısıyla Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil." dedi.