Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı kabul ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı Çankaya Köşkü'nün kapısında karşıladı. İki lider, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
Duda ve Erdoğan, çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı Çankaya Köşkü'nün kapısında karşıladı. İki lider, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
Duda ve Erdoğan, çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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