Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayi ürünleri ihracatımızı yıllık 250 milyon dolardan 3 milyar doların üzerine çıkardık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, fiber altyapı konusunda çalışmaların hızlandırılması gerektiğinin farkında olduklarını belirterek, "Yakında bu konuda çok önemli adımları hızla hayata geçirmiş olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığınca İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen Blokzincir İstanbul Programı'na katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, böyle hassas bir dönemde düzenlenen Blokzincir İstanbul etkinliğinin ülke ve teknoloji sektörü için hayırlara vesile olmasını diledi.

Her alanda olduğu gibi Türkiye'nin dijital dönüşümünün altında da AK Parti imzası olacağını belirten Erdoğan, son 20 yılda ülkeye kazandırdıkları her eser ve hizmetin gerisinde dijital dönüşüm izlerinin görülebildiğini vurguladı.

Türkiye'nin asırlık yatırım eksikliklerini tamamlamak için çalışırken zamanın ruhuna uygun şekilde güçlü bir teknolojik altyapı kurmayı da ihmal etmediklerini dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tabii teknoloji son bir asırda çok hızlı ilerleyen, son dönemde bu hızın daha da arttığı bir alandır. Bizim de bu hıza uyum sağlamamız şarttır. Başka türlü ülkemizi 2053 vizyonumuzun hedefleriyle buluşturamayız. Diğer gelişmelerin yanı sıra artık kendi uydularını üreten, kendi uzay programını başlatan bir ülke haline gelmemiz, internet altyapımızı geliştirmemiz, elektronik devlet uygulamalarımızı yaygınlaştırmamız bunların işaretidir. İnternette fiber altyapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz. Onu da hızlandırmamız gerektiğinin farkındayız. İnşallah yakında bu konuda çok önemli adımları hızla hayata geçirmiş olacağız. Hiç şüphesiz teknolojide elde edilen kazanımların temelinde araştırma, genişleme faaliyetleri vardır. Rabb'imiz insan için 'Ancak çalıştığı kadarı vardır.' buyuruyor. Bu emrin hikmetini en çok da teknoloji alanında görmek mümkündür."

"Araştırma ve geliştirme harcamalarını 55 milyara çıkarttık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 20 yılda araştırma geliştirme alanında katettiği mesafe ve kullandığı kaynak tutarının bu hususta nereden nereye gelindiğinin görülmesi bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Araştırma geliştirme harcamalarını 55 milyara çıkartarak milli gelirin yüzde 1'inin üzerine yükselttiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu harcamaların üçte ikisinin özel sektör tarafından yapılması, sağlıklı ve doğru bir istikamette yol aldığımızı gösteriyor. Yine teknoloji çalışmalarının nüveleri olan Teknoparklarda da benzer bir gelişmeye şahitlik ediyoruz. Hükümete geldiğimizde 2 olan Teknopark sayımız bugün 59 şehrimize yayılmış şekilde, 81'i aktif ve 13'ü kuruluş aşamasında olmak üzere 94'e ulaşmıştır. Savunma sanayi, teknolojinin her lokomotifi hem de en çok kullanıldığı alandır. Türkiye 62 savunma sanayi projesinden 750'nin üzerinde projeye ve 5,5 milyar dolar bütçeden, 75 milyar dolar bütçeye çıkmıştır. Bu gelişmenin en somut yansımasını ihracatımızda müşahede ediyoruz. Yıllık 250 milyon dolar olan savunma sanayi ürünleri ihracatımızı 3 milyar doların üzerine çıkarttık. Değeri 1 milyar doların üzerinde olan teknolojik şirketi sayımız 6'yı buldu. Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde banttan indirme törenini yapacağımız Togg otomobilimiz de ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerinden biridir. Üreticilerinin deyimiyle otomobilin çok ötesindeki özellikleriyle bir akıllı cihaz olan Togg'un inşallah pek çok sektörün de sürükleyicisi olarak ülkemize önemli katkıları olacaktır."

"Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almaya çalışmak yerine bizatihi kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almaya çalışmak yerine bizatihi kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz. Hedefimiz bu alanda da tüketici değil, tasarlayıcı, üretici, yön verici, takip eden değil takip edilen konuma ulaşmaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen Blokzincir İstanbul Programı'nda, blokzincir teknolojisinin kamuoyunda popüler olmasını, kripto para alanındaki gelişmelerin sağladığını söyledi.

Son 10 yılda büyük gelişme gösteren bu teknolojinin sağladığı merkeziyetsiz kayıt ve güvence imkanlarının, mevcut ticari sistemi kökten değiştirebilme potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, bu alanda yeni gelişen ve kulakların henüz alışkanlık kazanmadığı kavramların ifade ettiği alternatif iş yöntemlerinin hayata daha fazla girmeye başladığını belirtti.

"Dijital varlıklar teknolojinin yakıtı, blokzincir ise teknolojinin vasıtasıdır"

Dijital içeriklerin, fikri mülkiyet değerlendirmelerinin blokzincir teknolojisi üzerinden güvenceye alınmasıyla süreçte yeni bir evreye geçildiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şayet bir benzetmeyle ifade edecek olursak, dijital varlıklar teknolojinin yakıtı, blokzincir ise teknolojinin vasıtasıdır, aracıdır. Bu teknolojinin gıda tedarik zincirlerinden bankalara, lojistik işlemlerinden sanat eserlerine kadar uzanan geniş faaliyet alanını cazip kılan asıl husus ve özelliği ise hızlı, verimli, güvenli ve düşük maliyetli işlem yeteneğidir. Türkiye yüzyılının hazırlıklarını yaparken böyle bir potansiyeli göz ardı edemeyeceğimiz açıktır. Dijital varlık deposuna yakıt koyan durumunda kalmaktan ziyade, bizatihi bu aracı kullanan ülke olmak istiyoruz. Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almaya çalışmak yerine bizatihi kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz. Hedefimiz bu alanda da tüketici değil, tasarlayıcı, üretici, yön verici, takip eden değil takip edilen konuma ulaşmaktır."

Erdoğan, ülkenin, teknolojinin diğer alanları yanında özellikle savunma sanayinde dünyaya örnek olacak başarılarıyla dikkatle takip edildiğini vurgulayarak, "İnsansız hava araçlarımız yazdıkları destanlarla adlarına şarkılar bestelenen efsaneler haline gelmiştir. Akıncı gibi daha ileri teknolojiye ve güce sahip hava araçlarımız dünyadaki savaş stratejilerini kökten değiştirme potansiyeline sahiptir. Yine insansız hava araçlarının üzerine iniş kalkış yapabileceği, bünyesinde insansız su araçları da taşıyacak Anadolu Amfibi hücum gemimiz, denizlerde benzer bir rol oynamaya hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

"Dünya 5'ten büyüktür çağrısı, teknolojideki adaleti de kapsayan bir itiraz"

Türkiye'nin hava savunma sistemleriyle füzelerle zırhlı araçlarla ve diğer pek çok teknolojik araçla bu alanda giderek güçlendiğini ifade eden Erdoğan, "Tarih boyunca, cesaret ve azmimiz yanında yenilikçiliğimizle, üretkenliğimizle, çalışkanlığımızla, dünyaya örnek olduğumuz gibi bugün de teknolojik atılımlarımızla benzer bir performans ortaya koyuyoruz." dedi.

Erdoğan, "Artık bizim Tayfunumuz da var. Bunlar artık bir yerlere de işaret oluyor. Zevkle takip ediyorlar. Bunları çok daha ileri safhaya taşımanın gayretindeyiz. Yenilikçi ve ekonomimize değer katacak bu teknolojiyi küresel, insani yardımlarımızın etkinliğini sağlamaktan, iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar geniş bir alanda kullanabileceğimiz düşünüyoruz. Bu heyecanla çalışmalarımıza hız veriyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsü başta olmak üzere pek çok platformda dile getirdikleri "Dünya 5'ten büyüktür" çağrısının sadece yönetim ve güvenlik alanını değil, teknolojideki adaleti de kapsayan bir itiraz olduğunu vurguladı.

"TEKNOFEST kuşağı" dediği gençler sayesinde, sadece eksikleri hızla tamamlamakla kalmadıklarını, dünya çapında pek çok yeniliğin de altına imza attıklarını söyleyen Erdoğan, "AK Parti'nin vizyonu ile gençlerimizin dinamizmi ve kabiliyeti bir araya geldiğinde neler olacağını ülkemizin son 20 yılına, bugününe ve vizyonuna baktığımızda rahatça görebiliriz." dedi.

"Bu etkinlik, ülkemizin teknolojik yeniliklerini yakın takibinin bir göstergesidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de teknolojiye dair ne varsa hepsi gündeminde olan ilk ve hatta tek siyasi oluşumun AK Parti olduğunu kaydederek, "Diğerlerinden teknoloji adına bir şey duydunuz mu? Veya teknoloji adına bir şey gördünüz mü? Böyle bir dertleri yok. Ya bakıyorsunuz terörle iç içeler veyahut da terör bölgelerinde neler yapılıyor, bunları takip ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Yeni yönetim sistemini kurarken Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Dijital Dönüşüm Ofisi adıyla özel bir ofise yer verdiklerini aktaran Erdoğan, bugünü değil yarını da değerlendirdiklerini, dijital dünyayı nasıl organize edeceklerine ilişkin adımları Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni kurarken ortaya koyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan sıfatıyla hem kurumların hem partisinin teknolojiyle ilgili programlarında yer almaya özellikle dikkat ettiğini dile getiren Erdoğan, daha birkaç gün önce e-İnsan Projesi Tanıtım Töreni'ne, mart ayında da Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığının düzenlediği Metaverse etkinliğine katıldığını anımsattı.

Her Teknofest Festivali'nde mutlaka yer aldığını, Türksat uydularının hizmete girene kadar her aşamasını yakından izlediğini, çeşitli şehirlerdeki teknoloji merkezlerinin açılışlarını bizzat yaptığını belirten Erdoğan, TÜBİTAK başta olmak üzere teknoloji alanındaki çalışmaları ödüllendiren kurumların törenlerinde mutlaka yer aldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeye kazandırdıkları eserlerin çoğunun aynı zamanda birer teknoloji harikası olduğunu belirterek, "Bugünkü programımızı da aynı anlayışın bir tezahürü olarak bu muhteşem salonda ve İstanbul'umuzun en önemli üniversitesinden bu değerlendirmeyi, bu açıklamayı yapıyoruz. Uluslararası katılımcıları, kamu ve özel sektörümüzün önde gelen temsilcileriyle buluşturacak bu etkinlik, ülkemizin teknolojik yenilikleri yakın takibinin bir göstergesidir." diye konuştu.

"Türkiye'yi diğer hususlar gibi bu alanda da çağın önüne geçirecek hazırlıkları yapmak görevimizdir"

Bugünleri öngörerek TÜBİTAK bünyesindeki Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsünü, blokzincir teknolojisi çalışmaları için de görevlendirdiklerini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin bu alandaki ilk laboratuvarı da 2016 yılında orada kurulmuştu. Merkez Bankamız bünyesinde kripto parayla ilgili bir çalışma yürütülmektedir. Diğer bakanlıklarımız da kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili olarak bu teknolojiyi yakından takip etmektedir. Özel sektörümüzün blokzincir teknolojisi alanındaki faaliyetlerini de yakından izliyoruz. Önümüzdeki dönemde kamu kuruluşlarımızla üniversitelerimizle özel sektörümüzle bu alanda ülkemize katkı sağlayacak yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Amacımız düzenlediğimiz bu etkinlikle blok zincir teknolojisinin idari, teknik, stratejik tüm yönlerinin iş sektörlerimize ışık tutacak şekilde tartışılmasını sağlamaktır. Elimizdeki imkanı her boyutuyla tanımadan fırsatları ve tehditleri değerlendiremez, dolayısıyla gereken altyapıyı oluşturma ve düzenlemeleri yapma yönünde sağlıklı adımlar atamayız. Siber dünya kavramı, siber uzaya doğru genişlerken Türkiye'yi diğer hususlar gibi bu alanda da çağın önüne geçirecek hazırlıkları yapmak görevimizdir."

Erdoğan, "Gençlerimize, hiçbir dayanağı olmayan kripto para kumarlarına yönelmek yerine blokzincir teknolojisi gibi yeniliklerin geliştirilmesinin içinde yer alarak daha büyük ve mümbit mecralara yönelmeleri tavsiyesinde bulunuyorum." dedi.

Etkinliğin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri'yi, ekibini ve bu çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından İstanbul Üniversitesi Blokzincir Kulübü öğrencileriyle sohbet etti, katılımcıların imzaladığı Türkiye haritası şeklinde dizayn edilmiş panoya imza attı, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.