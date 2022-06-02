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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, "Ücretsiz ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız. Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı teslim ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye bu yıl ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüme kaydetti. İhracatımızın her ay rekor kırıyor olması işte bundan." ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz uzay yarışında olacağız, hem de en ön saflarda yer alacağız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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