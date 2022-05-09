Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyelileri katillerin eline ve kucağına atmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Suriyeliler) Kapımız açık onlara, ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin eline ve kucağına atmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Törene katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Bizleri böylesine anlamlı bir program vesilesiyle bir araya getiren MÜSİAD yönetimine şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Şahsına gösterdikleri teveccüh için teşekkür eden Erdoğan, "Türkiye'nin Gücü Özel Ödülü'nü hem sizlerin kadirşinaslığının hem de köklü dostluğumuzun, dayanışmamızın yol ve dava arkadaşlığımızın bir nişanesi olarak inşallah ömrüm boyunca iftiharla taşıyacağım." diye konuştu.

Erdoğan, aynı şekilde 9 farklı dalda ödülleri takdim edilen iş, akademi ve basın dünyasının temsilcilerini de canı gönülden tebrik ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Atalarımız 'Marifet iltifata tabidir. İltifatsız emek zayidir.' diyor. Hangi alanda olursa olsun başarının kendisi kadar o başarının arkasındaki isimlerin emeklerinin de takdir edilmesi, öne çıkartılması gerekir. Hakkı verilen her başarının, hayatta daha büyük başarıların, iş dünyasında daha büyük yatırımların önünü açtığını yakinen biliyoruz. Kimi muhalefet aktörleriyle mandacı ekonomistlerin iş dünyamıza sabah akşam karamsarlık aşıladığı bir dönemde bu yaklaşım çok daha önemlidir."



"Girişimcilik ekosisteminden çıkan filiz işletmeler gelişmiş ülkelere teknoloji ihraç ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin üretimine, ihracatına, istihdamına, sosyal ve akademik gelişimine katkı sağlayan cesur isimlerin ödüllendirilmesini bu bakımdan çok daha anlamlı bulduğunu kaydetti.

Kötümser bir tablo çizmeye çalışan şeamet tellallarına verilen en güzel cevabın az önce ödül alanlar olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Esasen bugün ödül tevcih ettiğimiz isimler Türkiye'nin farklı alanlarda yazdığı başarı hikayesinin kahramanlarından sadece küçük bir kısmı, küçük bir örneğidir. Edirne'den, Hakkari'ye, Samsun'dan Gaziantep'e kadar vatanımızın dört bir yanında aralarında kadınlarımızın, gençlerimizin olduğu on binlerce insanımız benzer başarılara imza atıyor. Şu anda 1 milyar dolar ve üstü değerlemeye ulaşan girişim sayımız 6'ya ulaştı. Türk girişimcilik ekosisteminden çıkan filiz işletmeler pek çok gelişmiş ülkeye teknoloji ihraç eder hale geldi. Fabrikalarımız çoğu zaman 3 vardiya çalışarak siparişlerini yetiştirmeye çabalıyor. Yerli ve yabancı müteşebbislerin yatırım iştahı sürekli artıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihdamda 30 milyonun üzerine çıkıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sanayi üretimimiz ve ihracatımız her ay rekorlar kırarak yükseliyor. 2021 yılını 225 milyar dolar ihracatla kapatıp, bu yıl için daha büyük hedefler belirlemiştik. Nisan ayı itibariyle de 12 aylık ihracatımız 240 milyar doları aştı. Enerji hariç, ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 100'ün üzerine çıktı. Bundan 20 sene önce 365 günde ancak 36 milyar dolar ihracat yapabilen Türkiye bugün bu rakamı 30-35 günde gerçekleştirebilir seviyeye ulaştı. Yıl sonu hedefimiz olan 250 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız." dedi.

Suriyeliler konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(MÜSİAD) Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi, 600-650 briket evin orada inşa edilmesi attığınız bu güzel adımlardan bir tanesidir." ifadelerini kullandı.