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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz sağduyunun galip gelmesi, silahların bir an önce susmasıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz sağduyunun galip gelmesi, silahların bir an önce susmasıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu.

"Yeni bir küresel güvenlik mimarisinin kurulması şart"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk üst düzey temasın dün burada gerçekleşmiş olması, Antalya Diplomasi Forumunun amacına ulaşmaya başladığını gösteriyor. Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı tüm dünya ses çıkarmış olsaydı, acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık?" değerlendirmesinde bulundu.

"Temennimiz, itidal ve sağduyunun galip gelmesi, silahların bir an önce susmasıdır." diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Statüko yerine barışı gözetecek, 5 ülkenin çıkarı yerine tüm insanlığa hizmet edecek yeni bir küresel güvenlik mimarisinin kurulması şarttır. Çatışan taraflardan biri veto hakkına sahip daimi üye olunca BM Güvenlik Konseyinin icbar edici rolü boşa çıkmış, sistem iflas bayrağını çekmiştir.

Bölgemizde sulhu sükunun hakim kılınması için Montrö Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkilerin kullanılması dahil her türlü gayreti göstermeyi sürdüreceğiz." 

Kaynak: Haber Kaynağı
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