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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu paylaştı.
08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:08
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.