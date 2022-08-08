Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu paylaştı.