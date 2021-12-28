Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ödül alan insanlarımızın her biri bilime uluslararası düzeyde katkı sağlamış insanlardır. 21'nin kadın olması bizim için ayrı bir gurur meselesidir. Bu ödüller herkes için bir teşvik unsuru olacaktır. 2021 TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri'nin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Doğu ve Batı kavramlarını yaşadığımız coğrafyayı düşünerek ele alıyoruz. Ömer Hayyam'lar, Farabi'ler, Biruni'ler bizim medeniyetimizin insanlarıdır. Geçmişteki başarılarımızla iftihar ederek bir yere varamayız ama geçmişten günümüze köprü kurmazsak geleceğimizi göremeyiz. Yapmamız gereken üzerimize düşenleri yerine getirmek, çalışmak, üretmektir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi yiğit düştüğü yerden kalkar. Bu toprakların bereketine güveniyoruz. Son 19 yılda yaptığımız yatırımlarla bilimin hamisi olduk, olmaya devam ediyoruz. Bilim Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının teminatıdır.

İnovasyonun özellikle ünivesitede, teknoloji geliştirme bölgelerinin niteliğini de artırdık.