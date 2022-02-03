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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna gerilimi hakkında, "Bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak adına tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce Esenboğa Havaalanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna gerilimine dair, "Yakından takip ediyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz." dedi.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak adına tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz."

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti konusunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mart ayının ortalarında bu ziyaret gerçekleşecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan tarafından geri itilen 12 sığınmacının ölümüyle ilgili,  "Her şeyden önce 12 insanın orada donarak ölümüne seyirci kalmak yenilir, yutulur bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi'nin Kavala kararı hakkında Erdoğan, "AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bu bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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