  • BIST 2.434,02
  • Altın 967.258
  • Dolar 17.2947
  • Euro 17.5452
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 30 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Erdoğan, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Burhan İşliyen ve Huriye Martı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ederek kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfına verdi. Erdoğan, bağış makbuzunu da imzaladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen 2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı'mıza kurban bağışında bulundu." ifadelerine yer verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BDDK, Kasa Katılım Bankası'nın kuruluşunu onayladı08 Temmuz 2022 Cuma 10:35
  • Başkentte hayvan pazarlarındaki kurbanlıkların büyük bölümü satıldı08 Temmuz 2022 Cuma 10:30
  • Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de08 Temmuz 2022 Cuma 09:30
  • Kapadokya Alan Başkanlığına 52 personel alınacak08 Temmuz 2022 Cuma 09:29
  • Pakistan'da şiddetli yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 62 oldu08 Temmuz 2022 Cuma 09:28
  • Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor08 Temmuz 2022 Cuma 09:27
  • Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, silahla vurularak yaralandı08 Temmuz 2022 Cuma 09:26
  • Bolu Dağı'nda uzun araç kuyrukları oluştu08 Temmuz 2022 Cuma 09:24
  • Kurban Bayramı tatilinde KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz olacak08 Temmuz 2022 Cuma 09:22
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Zamlı memur maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı08 Temmuz 2022 Cuma 09:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti