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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a gönderdiği mesajda, "Acıları büyütmek yerine bin yıla varan köklü birlikteliğimizden ilham alarak geleceği beraber inşa etmemiz gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a mesaj gönderdi.

Mesajına, Birinci Dünya Savaşı'nın dayattığı zorlu koşullarda hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anmak üzere bugün İstanbul Ermeni Patrikhanesi çatısı altında toplanan Ermeni toplumunun üyelerini selamlayarak başlayan Erdoğan, vefat eden Osmanlı Ermenilerini saygıyla yad etti, hayatta olan yakınlarına samimi taziyelerini iletti.

Birinci Dünya Savaşı'nın zorlu şartlarında ebediyete irtihal eden tüm Osmanlı vatandaşlarına Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, Osmanlı İmparatorluğu'nun, Birinci Dünya Savaşı'na tekabül eden son yıllarının milyonlarca Osmanlı evladı için çok acılı bir dönem olduğunu anımsattı.

Bu ortak acıları, dini, etnik, kültürel hiçbir ayırım gözetmeden anlamanın ve paylaşmanın bir insanlık vazifesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yüzyıllarca sevinç ve tasada ortak olan bizlerin, geçmişin yaralarını birlikte sarması ve insani bağlarını daha da kuvvetlendirmesi önemlidir. Bu anlayışla acıları büyütmek yerine bin yıla varan köklü birlikteliğimizden ilham alarak geleceği beraber inşa etmemiz gerektiğine inanıyorum. Nitekim komşumuz Ermenistan’la bu amaçla olumlu bir süreci başlatmış bulunmaktayız. Normalleşme sürecinin, iki komşu ülke arasında yakın iş birliğinden yana olan Ermeni kökenli vatandaşlarımızca da samimiyetle desteklendiğini biliyor ve bunu çok önemsiyorum. Çok uzun yıllar sonra bölgemizde kalıcı barış ve istikrar adına ortaya çıkan bu tarihi fırsatın değerlendirilmesine sizlerin de güçlü katkı vermesini bekliyorum. Bu topraklardaki asırlara sari birlikteliğimiz boyunca kültürel ve beşeri hayatımızda silinmez izler bırakan Ermeni vatandaşlarımızın, huzur, güven ve emniyet içinde hayatlarını idame ettirmeleri için her türlü gayreti göstereceğimizden emin olmanızı istiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nda yitirdikleri Osmanlı Ermenilerini tekrar saygıyla andı, anma merasimine iştirak eden tüm vatandaşlara selam ve hürmetlerini iletti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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