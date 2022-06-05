  • BIST 2.601,25
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3949
  • Euro 17.5893
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 25 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak doğanın tahribatının önüne geçmek için hassasiyetle adımlarımızı attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak doğanın tahribatının önüne geçmek, tabiatla ilişkimizi en duyarlı hale getirmek için medeniyetimizin bizlere öğrettiği hassasiyetle adımlarımızı attık ve atmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak doğanın tahribatının önüne geçmek için hassasiyetle adımlarımızı attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, insanlığa verilmiş en büyük nimetler arasında yer alan tabiatın korunmasına yönelik her adımın insanlığın geleceği açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Sanayileşmenin yaygınlaşması, teknolojinin ilerlemesi ve insan kaynaklı sebeplerin doğa ve çevre üzerinde tahribat düzeyinde etkilerde bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ancak unutulmamalıdır ki tüketim alışkanlıklarındaki aşırılıklar, çevre ve doğaya karşı duyarsız yaklaşımlar uzun vadede yine en fazla zararı insanoğluna verecektir. Bu nedenle bütün bir insanlık olarak acil şekilde harekete geçerek, sorunu çok yönlü bir yaklaşımla ele almak ve çözümler üretmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye olarak doğanın tahribatının önüne geçmek, tabiatla ilişkimizi en duyarlı hale getirmek için medeniyetimizin bizlere öğrettiği hassasiyetle adımlarımızı attık ve atmaya devam ediyoruz. Her alanda olduğu gibi çevre konusunda da asırlık yatırımları 20 yıla sığdırdık. Bu dönemde doğayı korumaya, çevre kirliliğini önlemeye yönelik etkili birçok düzenlemeyi ve uygulamayı hayata geçirdik. Yeşil Kalkınma Devrimi'ne uygun yapısal dönüşümlerimizi hem mevzuat değişiklikleri hem de somut projeler bakımından hızlandırdık. Çevre dostu yaklaşımları her zaman destekledik, daha yaşanabilir şehirlerin inşasına öncülük ettik, yenilenebilir enerjiyi önceleyerek enerji çeşitliliğini sağladık, orman varlığını artırmak için Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma kampanyasını başlattık. '81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi' hedefimiz doğrultusunda 450 projenin yapımına başladık ve her şehrimizde vatandaşlarımızı Millet Bahçeleriyle buluşturmayı sürdürüyoruz. 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimizi dünyaya ilan ederek doğanın korunması konusundaki samimiyetimizi ortaya koyduk. Gelecek kuşaklara daha yaşanır bir dünya bırakmak için gayret göstermeye devam ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Dünya Çevre Günü vesilesiyle vatandaşlarımıza ve tüm insanlığa bir kez daha yaşadığımız dünyanın bize, gelecek nesillerin emaneti olduğunu hatırlatıyor, çevrenin ve doğanın korunması için herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB: 16 terörist etkisiz hale getirildi05 Haziran 2022 Pazar 10:58
  • 16 ildeki 'Müsilaj' operasyonunda 97 tutuklama05 Haziran 2022 Pazar 10:57
  • Teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı sığınak imha edildi05 Haziran 2022 Pazar 10:56
  • İstanbul Boğazı'nda gürültü denetimi yapıldı05 Haziran 2022 Pazar 10:22
  • Siirt'te şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı05 Haziran 2022 Pazar 10:21
  • Kuzey Kore kısa menzilli 8 balistik füze denemesi yaptı05 Haziran 2022 Pazar 09:33
  • Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı05 Haziran 2022 Pazar 09:32
  • Türkiye ve dünya gündemi05 Haziran 2022 Pazar 09:31
  • Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs Rum kesimi ile İsrail'in ortak askeri tatbikatına ilişkin açıklama05 Haziran 2022 Pazar 09:30
  • AK Parti'li Çelik: Olmayan seçimin güvenliğiyle ilgili propaganda yürütülüyor04 Haziran 2022 Cumartesi 19:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti