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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye üretim ve istihdam gücüyle şoklara karşı dayanıklılığını bir kez daha ispatladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye üretim ve istihdam gücüyle şoklara karşı dayanıklılığını bir kez daha ispatladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

"Türkiye bugüne kadar olduğu gibi halihazırda yaşadığı sıkıntıları da kısa sürede geride bırakacaktır." diyen Erdoğan, "Türkiye, üretim ve istihdam gücüyle şoklara karşı dayanıklılığını bir kez daha ispatlamıştır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her konuda vatandaşlarımız lehine yapılabilecek ne varsa hayata geçireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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