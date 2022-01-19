Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna'ya gidecek" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, düşünce kuruluşu Circle Foundation tarafından düzenlenen Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin Avrupa ve NATO'ya olası etkileri konulu online panelde konuştu.

Sözcü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'ya gideceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Putin hem de Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile konuşuyor, hatta ikisini de Türkiye'ye davet etti. 'Burada bir toplantı yapın, sorunlarınızı ve farklılıklarınızı çözün' diye davette bulundu. Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmak için oynayabileceği her rolü üstlenmeye hazırdır. Bunu hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya dost bir ülke olarak ve aynı zamanda bir NATO müttefiki olarak yapıyoruz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna'ya gidecek. Ancak sonuçları elbette büyük ve geri döndürülemez olacak her türlü askeri harekattan kaçınmak için Ruslarla da yakın temas halinde olacağız."