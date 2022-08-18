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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TUR" ile resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya gitti. Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres ile biraraya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile resmi ziyarette bulunmak üzere saat 09.15'te Ukrayna'ya gitti.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek ile diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik ediyor.

Zelenskiy ve Guterres ile biraraya gelecek 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlayan saldırılarının ardından ilk kez Ukrayna'ya gitmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün Lviv'de bir araya gelecek.

 

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