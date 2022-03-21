Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımızın en önemli sıkıntısının, sancısının, şikayetinin, hayat pahalılığı olmaya devam ettiğini biliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AK Parti'nin kuruluşundan günümüze bakanlık, milletvekilliği, il başkanlığı yapmış parti üyesi isimlerle yemekte bir araya geldi. AK Parti'nin, milletin partisi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "AK Parti'yi kuran da iktidara getiren de girdiği 15 seçimin tamamından sandıktan birinci çıkaran da verdiği her mücadelede dimdik yanında durarak başarıya ulaşmasını sağlayan da milletimizdir. Bunun için de siyasetimizin, eser ve hizmet siyaseti olduğunu söylüyoruz. AK Parti kadroları da teşkilatından vekiline ve belediye başkanına kadar tüm kademeleri ile millete hizmetkar olmak için göreve talip olmuş insanlardan oluşmaktadır. Böyle olduğu için de AK Parti'nin kadro değişimlerini bayrak yarışı olarak gördüğümüzü söylüyoruz. Sizlerle birlikte mahalle ve sandık temsilcisinden, yönetim organlarındaki kardeşlerimize kadar beraber görev yaptığınız, beraber partimize, şehrimize ve ülkemize hizmet ettiğiniz herkes bu bayrak yarışında yer almıştır" diye konuştu.

'MÜCADELELERİN DIŞINDA KALMANIN BAHANESİ OLAMAZ'

AK Parti'yi; medeniyetin, tarihin ve ülkenin tüm birikimini ortaya koyan bir büyük resim olarak değerlendirdiğini kaydeden Erdoğan, "Bu resmin içinden hangi rengi, hangi motifi, hangi çizgi, hangi kısmı dışarıda bırakırsanız bırakın orada bir büyük eksiklik ortaya çıkar. Sözüm sizlerle birlikte ağustos ayında 21'inci yılını geride bırakacağımız AK Partimizin çatısı altında sorumluluk üstlenmiş tüm kardeşlerimedir. Türkiye'nin en büyük siyasi teşekkülü, dünyanın da belki en büyük sivil toplum hareketi olan bu parti, sizlerin evidir. İnsan kendi evine gitmek, kendi evine sahip çıkmak, kendi evini geliştirmek, büyütmek, güçlendirmek için herhalde davet beklemez. Sadece partimizin değil, ülkemizin de en kıymetli birikimi, en önemli tecrübesi en paha biçilmez zenginliği işte bugün buradadır. Üstelik bu değerli birikim, ülkenin ve milletin çok büyük fedakarlıklarla, çok büyük bedellerle sağladığı imkanlar, tahsis ettiği kaynaklar, ayırdığı vakitle elde edilmiştir. Ne parti olarak ne ülke olarak, böylesine bir hazineye sırt çeviremeyiz. Böyle bir vebalin altına giremeyiz. Hiçbir haklı, haksız gerekçe, sizlerin kendinizi AK Parti'nin ve ülkenin verdiği mücadelelerin dışında tutmanızın sebebi, bahanesi olamaz. Ülkeye hizmet etmek, sadece unvanla, sadece makam, mevkiiyle olmaz" ifadelerini kullandı.

Salondaki isimlerden isteklerde bulunan Erdoğan, "Sizlerden ülkenin ve milletin üzerinizdeki hakkının gereğini yerine getirmenizi istiyorum. Sizlerden evlatlarınıza, torunlarınıza göğsünüzü gerek miras bırakacağınız bir Türkiye için sahip olduğunuz gücü, itibarı, çevreyi, imkanı sonuna kadar kullanmanızı istiyorum. Sizlerden aktif çalışma hayatınızı bitirip de köşenize çekildiğinizde huzur içinde, 'Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusunda her hal ve şartta üzerime düşeni yaptım' diyebileceğiniz bir gayret sergilemenizi özellikle istiyorum" şeklinde konuştu.

'SAFLARIMIZI SIKLAŞTIRMAYA ÖZELLİKLE DAVET EDİYORUM'

Bugüne kadar girdikleri her mücadeleyi, yol arkadaşlarının desteği, duası, varlığını yanlarında hissederek verdiklerini belirten Erdoğan, "Bölgemizin ve dünyanın ekonomik krizler, savaşlar, sosyal ve siyasi mühendislik oyunlarıyla yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı şu dönemde sizleri bir kez daha saflarımızı sıklaştırmaya özellikle davet ediyorum. Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıldönümüne atfen sizlerle birlikte ilan ettiğimiz 2023 hedeflerimize ulaşmak, ülkemizin büyük emek ve zahmetle elde ettiği kazanımlarını korumak, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlamak için 'Yine, yeniden, tekrar ve daha kararlı bir şekilde mücadele bayrağını yükseltelim' diyorum. Kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz müddetçe Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir mesele, aşamayacağımız hiçbir zorluk elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur. Sizler başta olmak üzere, AK Parti ailesinin her bir ferdi, karşımızdaki muhalefetin tümünü cebinden çıkartacak birikime, enerjiye, dirayete, kabiliyete sahiptir. İnşallah, 2023 Haziran'ında seçim zaferini beraberce kutlayacak, ülkemizi 2053 taşıyacak yolun taşlarını hep birlikte inşallah döşeyeceğiz. Bu doğrultuda göstereceğiniz gayretler için şimdiden her birinize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim doğruların yardımcısıdır" ifadelerini kullandı.

'MUKAYESEYİ, SATIN ALMA GÜÇLERİ BAKIMINDAN YAPSINLAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik ve doğal gazda vatandaş lehine ciddi sübvansiyon yaptıklarını belirterek, "Sadede bu iki alandaki destek rakamının, yıl sonunda 300 milyar lirayı bulması bekleniyor. Ülkemiz bütçesi için bunlar çok büyük rakamlar. Buna rağmen, vatandaşlarımızın en önemli sıkıntısının, sancısının, şikayetinin hayat pahalılığı olmaya devam ettiğini biliyoruz. İster küresel emtia fiyatlarındaki artıştan ister içimizdeki bazı kesimlerin açgözlülüğünden kaynaklansın hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur. Ukrayna'daki savaş başta olmak üzere bölgesel krizlerle uğraşırken vatandaşımızın günlük hayatını etkileyen sorunları asla ihmal etmiyoruz. Ancak bu hususları değerlendirirken şu gerçeklerin de asla unutulmaması gerektiğine inanıyoruz. Her şeyden önce Türkiye, insanlarının ve mal güvenliği konusunda en küçük bir tereddüttün yaşanmadığı bir ülkedir. Bunun yanında Türkiye, insanların yatırım, istihdam, üretim, ihracat için çalışırken devletinden her türlü desteği aldığı bir yerdir. Asıl önemlisi Türkiye istihdamı, yani insanların çalışacak iş, evlerine götürecek ekmek, kirasını ödeyecek para, çocuklarına mahcup olmayacak geçim meselesini her şeyin önünde tutan bir ülkedir. Evet hayat pahalılığı vardır ama insanların düne göre biraz daha az miktarda alabiliyor olsa da istedikleri her ürüne erişiminin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Üstelik hayat pahalılığının olumsuz etkileri, yanı başımızdaki Avrupa başta olmak üzere dünyanın her yerindeki insanlar tarafından hissediliyor. Her hesabı, Türkiye ile gelişmiş Avrupa ülkelerindeki asgari ücret karşılaştırması ile yapanlar bir de bu mukayeseyi, insanların alışıla geldiği hayat biçimleri, satın alma güçleri bakımından yapsınlar da ortaya çıkan fotoğrafı görsünler" dedi.

'BU FIRSATLARI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna krizi ile birlikte finans ve turizm gibi hizmet sektörlerinde de Türkiye'nin yıldızının yükselişe geçtiğini belirterek, "Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkarma sözümüzü yerine getireceğiz. Seçim sürecine, hem bu sıkıntılar, ben bu fırsatlarla birlikte giriyor olmamız, kendimizi doğru şekilde anlatarak her kesimden insanımızın gönlünü kazanmamızın şart olduğuna işaret ediyor. Bu konuda en büyük desteği de sizlerden bekliyoruz. İnşallah hep beraber, kol kola, yürek yüreğe vermek suretiyle 2023'te hem Cumhurbaşkanlığını kazanarak, hem Meclis'te Cumhur İttifakı'nı çoğunluğa geçirerek Türkiye'yi hak ettiği yere inşallah çıkartacağız" diye konuştu. (