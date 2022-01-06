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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organları temsilcileriyle yemekte bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle öğlen yemeğinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organları temsilcileriyle yemekte bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle öğlen yemeğinde bir araya geldi.

Çankaya Köşkü'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

Yemeğe, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Celal Mümtaz Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan katıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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