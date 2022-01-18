Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni doğal gaz müjdesi: Tüm raporlar bu istikamette

Karadeniz gazının 2023 yılına yetiştirileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir müjde gelir mi?" sorusuna, "İnşallah, bekliyoruz. Sismik araştırma gemilerimizin bize verdiği raporlar hep bu istikamette" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadeniz gazıyla ilgili ilgili önemli bir gelişme oldu. O gazı Türkiye’ye taşıyacak olan borular Filyos Limanı’na geldi. Bu süreç nasıl ilerliyor?" yönündeki soruya, "Boru hattı yapımında kullanılacak borular gelmeye başladı. Boruların tamamının yaklaşık 10 ayrı seferde limana gelmesi planlanıyor. Her bir boru yaklaşık 12 metre uzunluğunda. Boru hattını deniz tabanına yerleştirme işlemi yaklaşık 5 ay sürecek. 2022 yılı içerisinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonları yapılacak" şeklinde cevap verdi.

YENİ DOĞAL GAZ MÜJDESİ: TÜM RAPORLAR BU İSTİKAMETTE

Karadeniz gazının 2023 yılına yetiştirileceğini belirten Erdoğan, yeni bir müjdenin de sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir müjde daha gelir mi?" sorusuna, "Bekliyoruz. İnşallah. Bütün hayalimiz, Bakanlığın yaptığı çalışmalar, arkadaşların verdikleri bilgiler, özellikle sismik araştırma gemilerimizin bize verdiği raporlar, hep bu istikamette. Zaten bu işi şöyle başarıyla neticelendirdiğimiz zaman, ekonomik performans nedir ne değildir diye soranlara inşallah biz oradan gereken cevabı verme imkanını yakalamış olacağız" sözleriyle yanıtladı.

TL’YE GÜVENİN ARTMASI İÇİN İLAVE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kur korumalı mevduat sistemindeki son durum başta olmak üzere enflasyon ve ekonomik gelişmelere ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle kur korumalı mevduata vatandaşlarımızın teveccühü bizleri memnun ediyor. Döviz kurlarındaki oynaklığın azalmasından ve istikrarın devamından gayet memnunuz. Finansal piyasalardaki istikrarın devamına ve TL’ye olan ilginin artmasına yönelik ilave çalışmalarımız sürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

"KUR DA FAİZ DE ENFLASYON DA DÜŞECEK"

"Enflasyonun gerilemesini beklemek milletin hakkıdır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Diğer taraftan biliyorsunuz benim bir iddiam var; 'faiz sebep, enflasyon neticedir' Nitekim de neticesi, kendini gösteriyor. Enflasyon, düşüşe girmiştir, girecektir. Bu bir defa kesin. 20 Aralık burada bir dönüm noktası oldu. Enflasyonun gerilemesini beklemek, milletimin hakkıdır, bizim de hedefimizdir ve bunu zaten başaracağız. Ama faizde de artık düşüşler başladı. Bir ara biliyorsunuz 12’ye falan geldi, hatta daha aşağıya da geldi. Sonra tekrar bir çıkış yaşandı. Fakat bunu da aşağıya çekeceğiz. Bu da ekonomideki şartlara göre şekillenecek. Çünkü bu öyle bir durum ki, hep söylediğim gibi, dere yatağında akar. Burada da aynen bu durumu yakalayacağız. Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak inşallah. 2023’e de zaten böyle gireceğiz. Bu enflasyonun da düşüşünü getirir, enflasyon düşecek."