  • BIST 2.458,72
  • Altın 904.466
  • Dolar 14.9283
  • Euro 15.733
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 11 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Sevgi, emek, fedakarlık, merhamet gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Sevgi, emek, fedakarlık, merhamet gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

"Annelere kıymeti 'cennetin annelerin ayakları altında olduğunu' belirterek gösteren bir medeniyetin mensupları olarak bizler için annelerimiz müşfik bir sığınaktır." değerlendirmesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Günlük yaşam mücadelesi içinde annelerin hayır dualarının, en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu asla unutmamalı, layık oldukları hürmet ve sevgiyi onlardan eksik etmemeliyiz. Başımızın tacı annelerimizden dileğimiz de evlatlarının, ülkemizin, milletimizin üzerinden hayır dualarını ve emeklerini eksik etmemeleridir. Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi08 Mayıs 2022 Pazar 10:27
  • İzmir'de kopan kaya parçası bir apartmanın duvarına zarar verdi08 Mayıs 2022 Pazar 10:27
  • Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak08 Mayıs 2022 Pazar 10:26
  • Afganistan ve Pakistan uyruklu 213 düzensiz göçmen sınır dışı edildi07 Mayıs 2022 Cumartesi 16:16
  • Adana'daki trafik kazasında ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu07 Mayıs 2022 Cumartesi 15:09
  • Sinop'ta su basan ahırdaki hayvanlar duvar kırılarak kurtarıldı07 Mayıs 2022 Cumartesi 14:08
  • 192 Afgan daha sınır dışı edildi07 Mayıs 2022 Cumartesi 11:35
  • Sinop'ta sağanak nedeniyle debisi artan derelerdeki köprüler zarar gördü07 Mayıs 2022 Cumartesi 11:17
  • Bakan Akar'dan 'mülteci' açıklaması!07 Mayıs 2022 Cumartesi 10:35
  • Ömer Çelik: Nefret siyaseti ile vatanseverlik bir araya gelmez07 Mayıs 2022 Cumartesi 10:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti