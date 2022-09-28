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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki esir değişimini başarıyla sonuçlandırmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili gelişmeler değerlendirildi.

Erdoğan görüşmede, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya-Ukrayna arasındaki esir değişimini başarıyla sonuçlandırmış olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracına yönelik mutabakatın işlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, benzer bir yaklaşımın Zaporijya Nükleer Santrali bağlamında da sergilenebileceğini, santralin çevresinde askerden arındırılmış bir bölgenin tesisi yönünde gerekli arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık teklifinin geçerli olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesinin diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacağına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın barışçıl müzakereler yoluyla çözümü için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını kaydetti.

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