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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarla ilgili soruşturmalar sürüyor

Altı şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi, 26 kişi serbest bırakıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarla ilgili soruşturmalar sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlara ilişkin 12 il Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturmalarda 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 26 kişi serbest bırakıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içeren 64 paylaşımla ilgili Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Samsun, Şırnak, Tekirdağ ve Karaman Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.

Yapılan işlemler sonrasında gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. 3 kişi gözaltı sonrası serbest bırakıldı, 23 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Ayrıca yurt dışında yaşadığı belirlenen 6 kişi hakkındaki işlemler tamamlandı. Bu kişilerden Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Diğer kişilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik işlemler devam ederken yeni paylaşımların tespiti ise sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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