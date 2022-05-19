  • BIST 2.393,61
  • Altın 930.626
  • Dolar 15.9677
  • Euro 16.7638
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 9 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli şuur ve karakter sahibi gençlerimiz için tüm gücümüzle çalışıyor, Türk gençliğinin potansiyeline güveniyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs'ın, milletin azim ve bağımsızlık aşkının dünyaya ilan edildiği ve direniş ruhunun yeniden canlandığı tarih olduğunu belirterek, şunları kaydetti: 

"19 Mayıs 1919'da Türk milleti, sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı bir ve beraber olarak ayağa kalkmış, son ve ebedi devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için topyekun bir mücadeleye girişerek destansı kahramanlıklar sergilemiş, nihayetinde kutlu bir zafere erişmiştir. Bugün de tarihimizden aldığımız güç ve bağımsızlık ruhuyla geleceğe yürüyor, Türkiye'nin kalkınmasını ve büyümesini engellemek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme heyecanımızı sürekli canlı tutarken, bu yolda en önemli imkanımız olarak gördüğümüz gençlerimizi her alanda destekliyor, onlara fırsatlar sunuyoruz. Ülkemiz geliştikçe elbette gençlerimiz için daha çok imkan ve fırsat da beraberinde gelecektir. Milli şuur ve karakter sahibi gençlerimiz için tüm gücümüzle çalışıyor, Türk gençliğinin potansiyeline güveniyoruz. Ulusal, bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında Türk gençlerinin ortaya koyduğu vizyon ve gayret ülkemizin geleceği adına umudumuzu tazelememize vesile oluyor. Türkiye'de eğitimden spora, güvenlikten siyasete, ticaretten sanata kadar her alanda gençlerimizi ön safta görmekle iftihar ediyoruz. Ülkemizin 2023 hedefleri ve 2053 vizyonunu hayata geçirmek için gençlerimizle birlikte yol yürümeyi sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tekrar kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yahudi örgüt: 28 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'da yıkıma başlayacağız19 Mayıs 2022 Perşembe 10:26
  • Denize giren öğretmen, trakonya balığına basıp zehirlendi19 Mayıs 2022 Perşembe 10:26
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı19 Mayıs 2022 Perşembe 10:24
  • Bakan Karaismailoğlu: Türkiye’nin son 20 yılda yaptığı dev projeler başka ülkelere ilham kaynağı oluyor19 Mayıs 2022 Perşembe 10:23
  • 514 personelin katılımıyla Eren Abluka - 11 Operasyonu başlatıldı19 Mayıs 2022 Perşembe 10:03
  • Bakan Özer'den '19 Mayıs' mesajı19 Mayıs 2022 Perşembe 09:45
  • Van'da kaçak avlanan 1,3 ton inci kefali ele geçirildi19 Mayıs 2022 Perşembe 09:45
  • Letonya vatandaşlarının Türkiye'de vizesiz kalış süresi uzatıldı19 Mayıs 2022 Perşembe 09:40
  • Erdoğan müjdeyi Ağustos ayında açıklayacak! Murat Kurum'dan heyecanlandıran konut mesajı19 Mayıs 2022 Perşembe 09:37
  • Milli Eğitim Bakanı Özer'den 19 Mayıs mesajı19 Mayıs 2022 Perşembe 09:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti