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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '2022 yılının Süleyman Çelebi yılı olarak kutlanması'na ilişkin genelge

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılının "Süleyman Çelebi Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '2022 yılının Süleyman Çelebi yılı olarak kutlanması'na ilişkin genelge

Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, halk arasında "Mevlid" olarak anılan Vesîletü'n-Necât'ın yazarı Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yılının UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını hatırlattı.

Yazıldığı dönemden itibaren başta Balkanlar ve Orta Asya coğrafyaları olmak üzere pek çok ülkede mübarek gün ve gecelerde, doğum, ölüm, sünnet, evlenme, askere gönderme gibi vesilelerle okutulan söz konusu eserin sahibi Süleyman Çelebi'yi rahmetle yâd etmek amacıyla yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenleneceğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecektir. Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir. Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Gerçekleştirilecek etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesini istedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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