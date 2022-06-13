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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İhracatın şampiyonları olarak ödül alacak olan firma ve iş insanlarımızı gönülden tebrik ediyorum. İhracatımızı 243 milyar dolara yükseltmeyi başardık. İnşallah her geçen ay bu oranı daha da yukarı taşıyacağız. 217 ülke ve bölgeye yaptığı ihracatla bayrağımızı her yerde dalgalandıran bir ülke haline geldik.

Türkiye'nin 2022'nin ilk çeyrek büyümesinin yaklaşık yarısını ihracatımız sırtlamış vaziyette. Bu tablo ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla ile büyütme hedefi doğrultusunda emin adımlarla yürüdüğümüzün ispatıdır. Sağlık kriziyle başlayıp Karadeniz'in kuzeyindeki savaşla güvenlik krizine evrilen ve küresel ekonomik krizi tetikleyen süreçte bu başarıların elde edilmesi hepimiz için kıvanç vericidir. Bu başarıyı ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumluluklar var. Yerli otomobilimiz TOGG'un hikayesi bunun en somut örneğidir. Kapasite artırımı, yeni yatırım gibi yöntemlerle üretimini yükseltmek isteyenlerin yanında olacağız. Bizim kimsenin şahsı, mezhebiyle bir derdimiz yok.

Bizim tek gayemiz ülkemizin istihdamını artırmaktır. Siz yeter ki planınızı, projenizi samimiyetle ortaya koyun, diğer tüm sorunları çözeriz. Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren 100 bin ihracatçımıza büyük görevler düşüyor. Sizlerin vizyonu, azmi ve becerisi sayesinde küresel meydan okumalar sergileyebiliyoruz. 

"İŞKEMBE-İ KÜBRADAN ATMADIK"

11 yıl önce hedefimizi belirlerken birilerinin yaptığı gibi işkenbe-i kübradan atmıyorduk. 

Karşılaştığımız engeller sebebiyle programımızın biraz gerisinde kalsak da artırma da hiçbir engel görmüyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda sağlık, eğitim, enerji alt yapısı sayesinde dünyanın önde gelen ihracat üslerinden biri olmaya devam ediyoruz. Kapasitelerimizi hızla artırma, yeni yatırımlarla katlayarak büyütmemiz devam etmektedir. 20 milyar dolar ihracat rakamını fazlasıyla geçeceğiz. 2023 hedefimize giderek artan bir hızla yaklaşıyoruz.

Dün Van'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. 

"TUZAKLARI BOZ BOZA ÜLKEMİZİ BÜYÜTTÜK"

Vesayetten darbeye, terör eylemlerinden ekonomik tuzaklara kadar nice oyunları boz boza ülkemizi büyüttük. Ülkemizin Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra pastadan en az payı almasını sağlayan zihniyetle uğraştık. Kendi refah ve güvenlikleri haricinde hiçbir şeyi umursamayanlara karşı ülkemizi güçlendirdik. 

Bölücü terör örgütüne en ağır darbeleri indirdik. Ülkemizi kuşatma girişimlerini boşa çıkardık. Sınırımızın ötesinde bizi rahatsız eden kim olursa olsun oralara da gitmeye hazırız dedik. Şu an Irak'ta devam eden Pençe-Kilit operasyonlarıyla teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Dökülen kanların hesabını misliyle teröristlerden soruyoruz. 

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