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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Berat Gecesi' tebriği

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve Müslümanların Berat Gecesi'ni tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Berat Gecesi' tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi'ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimiz'in özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Erdoğan paylaşımında, Ayasofya ile Duhan Suresi'nin "O gecede her hikmetli iş belirlenip hükme bağlanır" şeklindeki 4'üncü ayetinin yer aldığı görsele de yer verdi.

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