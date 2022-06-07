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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve bölge planlarına" ilişkin genelge

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve bölge planları"na ilişkin genelge yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve bölge planlarına" ilişkin genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'nin bölgesel kalkınmayla ilgili ulusal düzeyde temel stratejileri ve öncelikleri belirlediğini, bölge planlarının da bu çerçevede bölgelerin sosyoekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve altyapıların dağılımını belirlemek üzere hazırlandığını ve uygulandığını ifade etti.

2014-2023 dönemini kapsayan mevcut Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve bölge planlarının yenilenmesi çalışmalarına ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılarak refahın ülke sathına daha dengeli yayılmasını, tüm bölgelerin potansiyelinin değerlendirilerek ulusal kalkınmaya azami düzeyde katkı sağlanmasını hedefleyen ve 2014-2023 dönemini kapsayan mevcut Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve bölge planlarının yenilenmesi çalışmalarına başlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Genelgede, 2023 yılı sonrası dönemde kalkınma uygulamalarının etkinliğinin artırılmasının önemine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bölgesel gelişme çalışmalarına yeni ve bütüncül bir perspektif kazandırılması, 2023 yılı sonrası için ülke sathında ulusal ve bölgesel kalkınma uygulamalarının etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanacak Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'nin ve bölge planlarının merkezi düzeyde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, yerel düzeyde ise Bakanlığın yönlendirmeleri çerçevesinde kalkınma ajanslarının koordinasyonunda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde hazırlanması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."

Kaynak: Haber Kaynağı
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