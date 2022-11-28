Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan EYT ve sözleşmelilere kadro açıklaması

EYT ve sözleşmelilerin dört gözle beklediği Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilerleyen dakikalarda EYT ve sözleşmelilere kadro düzenlemesinin kapsamını açıklaması bekleniyor.

Toplam sayıları milyonları bulan EYT ve sözleşmelilerin dört gözle beklediği Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilerleyen dakikalarda EYT ve sözleşmelilere kadro düzenlemesinin kapsamını açıklaması bekleniyor.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda ele alınacağını ilan etmişti.

Bakan’ın işaret ettiği Bakanlar Kurulu toplantısı Beştepe’de başladı. Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde sözleşmelilere kadro çalışmasının ele alınması bekleniyor. Toplantıda ayrıca EYT'de son durumun gözden geçirileceği ifade ediliyor.

Toplantıda Bakan Bilgin'in EYT ve sözleşmelilere kadro konularında hazırladıkları çalışmalar hakkında kurula bilgi vermesi bekleniyor. Ardından kamuoyuna çalışmalarla ilgili bilgi verilecek.

Şimdi tüm gözler EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumunun görüşülerek son şekillerinin verilmesi beklenen toplantı sonrası bir açıklama yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrilmiş durumda.

Peki taşeron işçiler, sözleşmeliler kadroya geçince ne gibi haklar elde edecek? Düzenlemeler kimleri kapsayacak? Bu konularda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademisyenlerinden Tarkan Zengin ’den önemli değerlendirmeler geldi.

Tarkan Zengin, Hükümet’in çalışanları temsil eden sendikalar ile görüşmeler yaptığını, onların taleplerinin alındığını ve bunların değerlendirildiğini belirterek “Neticede ortaya bir kanun teklifi çıkacak” dedi.

Burada çalışanların temel beklentisinin herhangi bir sınırlamaya tabii tutulmadan tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi olduğunu vurgulayan Zengin, şöyle devam etti: “Bunun olup olmayacağını göreceğiz ancak bugün bir açıklama yapılıp yapılmayacağını bilmiyoruz. Bakanlar Kurulu gündeminde sözleşmeli personel maddesinin bulunduğunu biliyoruz. Bakanlar Kurulu’nda bir karar verilirse Sayın Cumhurbaşkanımız millete sesleniş konuşması sırasında buna da değinebilir. 3600 ek gösterge yapıldıktan sonra ikinci sırada olan çalışmanın sözleşmeli personel olduğu belirtilmişti. EYT düzenlemesinin de daha sonra olacağını ifade edebiliriz.”

BORÇLMANMA İLE EMEKLİ OLUNABİLİR Mİ?

Bu arada düzenleme kapsamına girmeleri beklenen vatandaşlar EYT için nereye başvurmak gerekir, emeklilik durumu neye göre kategorize edilecek, borçlanma ile emekli olunabilir mi sorularına cevap arıyor.

-EYT için başvuruyu şirket mi yoksa kişiler mi yapacak?

Emeklilikte yaşa takılma durumu bireysel bir durum. Şirketlerin bu konuyla ilgili alakası bulunmuyor.

-EYT’lilerin emekli olması için işten ayrılması gerekiyor mu?

Emekli olacaklar işverene emeklilik için müracaatta bulunacak. İşverenler de emeklilik nedeniyle çalışanların çıkışını yapacak. İşveren daha sonra isterse kişinin işe girişini sosyal güvenlik destek primi ile yapabilir.

-EYT kapsamında emeklilik için nereye başvurmak gerekir?

Çalışan emeklilik için e-devletten başvurabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumuna da gidilebilecek. Yazılı, taahhütlü olarak posta yoluyla başvuru da mümkün.

-Prim gününü doldurmayanlar emekli olamaz mı?

Prim günü eksik olanlar prim gün sayısını ne zaman tamamlarsa o zaman emekli olabilir. Sigortalılık gününü ve prim gün sayısını tamamlayan ve yaş dışında bir eksiği olmayan kişi sayısının 1.5 milyon olduğu ifade ediliyor. Türkiye’de prim gün sayısı az olan çok kişi var. Bunların önemli bir ksımını kadınlar oluşturuyor.

-Borçlanma ile emekli olunabilir mi?

Yasalar zaten buna izin veriyor. Borçlanma, parasını vererek gün satın alma işlemidir. Kişiler diğer şartları sağlayarak doğum veya askerlik borçlanması ile emekli olabilir.

-Başvuru ne zaman yapılmalı?

Yasa yürürlüğe girdikten sonra başvurular yapılacak. Bu tarih muhtemelen 2023 ocak ayı olacak.