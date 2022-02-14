  • BIST 1.990,83
  • Altın 803.84109
  • Dolar 13.5852
  • Euro 15.3631
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -3 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıdada KDV indirimiyle ilgili son uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyareti öncesi açıklamalarda bulunarak, gıdada KDV indirimiyle ilgili, "Bu adımlara karşı ters adım atanlara şiddetli ceza uygulayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıdada KDV indirimiyle ilgili son uyarı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulunuyor:

8 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizle BAE ticaret ortaklarımız arasında yer alıyor. Değeri 13 milyar doları bulan 141 proje üstlendik. BAE Türkiye'deki dinamik yatırım ortamına önemli katkıda bulunuyor. Ziyaretimizin amacı bu potansiyeli hızlıca hayata geçirmektir. Bu yönde önemli mesafe alacağımıza inanıyorum. Yüksek teknoloji, girişim sermayesi ve start up firmaları bağlamında ortaklıklar tesis edilmesi, geleceğe dönük iş birlikleri açısından öne çıkıyor. Bildiniz üzere Dubai salgın şartlarına rağmen EXPO'ya ev sahipliği yapıyor. 15 Şubat'ta sergi alanımı da ziyaret edeceğim. 

SORULAR

EMİNE ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU

Eşimin testi henüz pozitif, tedavisine devam ediliyor. Biz hamd olsun negatif çıktık. 

GIDADA KDV İNDİRİMİ

Tüm müfettiş ekibimizle kontrol ve denetimleri sürdüreceğiz. Kurduğumuz denetim ekipleri ile bizim attığımız adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız.

UKRAYNA-RUSYA KRİZİ

Biz bölgedeki gelişmeleri ki en önemlisi Ukrayna-Rusya krizi. Bunu da görüşeceğiz ve ne adımlar atabiliriz. 

BURJ KHALİFA'YA TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesinde Dubai'nin sembol binası Burj Khalifa, Türk bayrağının kırmızı beyaz renklerine büründü.

Şehrin merkezi ve en turistik yerindeki, dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı ve İstiklal Marşı dinletildi.

Ayrıca gökdelenin üzerine, Türkçe "Hoş geldiniz" yazısı, İngilizce ve Arapça olarak da "BAE ve Türkiye stratejik ilişkileri" ifadesi yansıtıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Türkiye'yi düşman görmek istiyorlarsa, hüsran olacak'14 Şubat 2022 Pazartesi 10:16
  • Nafaka gönderirken yazdığı not başına iş açtı!14 Şubat 2022 Pazartesi 10:16
  • Meclis'te gündem 2 fezleke!14 Şubat 2022 Pazartesi 10:15
  • Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgali Avrupa'da yeni bir mülteci akınını tetikleyebilir14 Şubat 2022 Pazartesi 10:14
  • Van'da bir haftada 130 kilo 977 gram uyuşturucu ele geçirildi14 Şubat 2022 Pazartesi 09:53
  • Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Demiryolu Projesi kapsamında bazı taşınmazlar kamulaştırılacak14 Şubat 2022 Pazartesi 09:24
  • Eren Kış-25 Operasyonu başlatıldı14 Şubat 2022 Pazartesi 09:23
  • Adana'da 15 Şubat öncesi şafakta terör operasyonu14 Şubat 2022 Pazartesi 09:10
  • TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 3 yaralı14 Şubat 2022 Pazartesi 09:09
  • İzmir'de genç kızın şüpheli ölümü14 Şubat 2022 Pazartesi 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti