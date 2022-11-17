Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti açıklaması: Milli ve yerli bir duruş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti için, "Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" dedi.

Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan Endenozya’nın Bali Adası’nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrası Kanal7 Genel Yayın Yönetmeni Dr. A. Zahid Akman'ın da bulunduğu gazetecilerle yaptığı söyleşide soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi saldırısının ardından CHP başta olmak üzere muhalefet partilerinin terörü kınamak yerine devleti suçlayan tavır sergilemesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Biz bu muhalefete yabancı değiliz. Bunların tavırlarına da yabancı değiliz. Şu anda bunlar PKK’nın parlamentodaki uzantısıyla zaten beraber hareket etmiyorlar mı? Beraber hareket ediyorlar. Kaldı ki bunların şu anda kendi içinde zaten terör söylemlerini ifade eden kişiler yok mu? Var. Nitekim şimdi bunlardan bazılarıyla ilgili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik parlamentoda çalışmalar da devam ediyor. Bunlara alıştık" dedi.

"İYİ PARTİ KONUMU YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti'ye de şu çağrıyı yaptı: