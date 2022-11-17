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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti açıklaması: Milli ve yerli bir duruş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti için, "Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti açıklaması: Milli ve yerli bir duruş

Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan Endenozya’nın Bali Adası’nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrası Kanal7 Genel Yayın Yönetmeni Dr. A. Zahid Akman'ın da bulunduğu gazetecilerle yaptığı söyleşide soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi saldırısının ardından CHP başta olmak üzere muhalefet partilerinin terörü kınamak yerine devleti suçlayan tavır sergilemesi hakkında açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan, "Biz bu muhalefete yabancı değiliz. Bunların tavırlarına da yabancı değiliz. Şu anda bunlar PKK’nın parlamentodaki uzantısıyla zaten beraber hareket etmiyorlar mı? Beraber hareket ediyorlar. Kaldı ki bunların şu anda kendi içinde zaten terör söylemlerini ifade eden kişiler yok mu? Var. Nitekim şimdi bunlardan bazılarıyla ilgili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik parlamentoda çalışmalar da devam ediyor. Bunlara alıştık" dedi. 

"İYİ PARTİ KONUMU YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti'ye de şu çağrıyı yaptı:

Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP’yi bir kenara koyalım, 6’lı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İP’in (İyi Parti’nin) bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir.

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