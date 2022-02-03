Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği mesajı

AK Partili milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede yapılan değişiklikle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, önümüzdeki süreçte ihtiyaç olursa yeni değişikliklerin olabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda 25 milletvekilinin söz aldığı belirtildi. Toplantıların devam etmesi bekleniyor.

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında, toplantıda kabine değişikliğinin gündeme geldiğini aktardı.

Selvi'nin yazısına göre Erdoğan, Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ'ın getirilmesine ilişkin şunları söyledi:

"Kabinede bir değişiklik yaptık. Bekir Bozdağ’ı Adalet Bakanlığı’na getirdik. Bekir Bey’in gelmesi çok isabetli oldu. Onun yerine de (Anayasa Komisyonu) Yusuf Beyazıt’ı getirdik. İhtiyaç olduğu zaman bu değişiklikleri yapacağız. Arkadaşlar bu değişikliklerden başka anlam çıkarmasın. Arkadaşlar bu değişikliklerden rahatsız olmasın.”

Erdoğan Kabine Toplantısı’ndan sonra yaptığı konuşmada da bakan değişikliğini bayrak yarışı olarak tanımlamıştı.

KABİNEDE DEĞİŞİKLİK SÜRECEK

Selvi, kabinedeki değişiklikten kaynaklı herhangi bir rahatsızlık olmasa da Cumhurbaşkanı'nın bilgi vermesinin olumlu karşılandığını belirtti.

Selvi, Erdoğan'ın, "İhtiyaç olduğu zaman bu değişiklikleri yapacağız" sözünün ise "Birkaç bakanın değişeceği" yönünde yorumlandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada, "Bundan sonra da elbette gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz” demişti.