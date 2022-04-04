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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 22 Mart'ta TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşması ve sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirtti.

Aydın, 1 milyon liralık manevi tazminat talep ettikleri Kılıçdaroğlu hakkında "ihtiyati tedbir"e de başvurduklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına yönelen saldırının önlenmesi ve kişilik haklarının korunması amacıyla davalının söz konusu ifadeleri kullanmasının tedbiren durdurulmasını istediklerini bildirdi.

Aydın, "Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Nisan tarihli ara kararı ile ihtiyati tedbir talebimizin kabulüne karar vererek TMK 24. ve 25. maddeler kapsamında kullandığı ifadeler nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki süreçte daha dikkatli olması yönünde ihtiyati tedbiren uyarılmasına karar vermiştir." ifadesini kullandı.

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