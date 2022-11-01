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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lula da Silva'ya tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Lula da Silva'yı, Brezilya Devlet Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lula da Silva'ya tebrik

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu yüzde 50,83 oy alan solcu eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva kazanarak yeniden "Devlet Başkanı" seçildi.

Tebrik etti

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Brezilya Devlet Başkanlığına seçilen Lula da Silva'yı tebrik ederek 1 Ocak'ta başlayacağı yeni görev döneminde kendisine başarılar diledi.

Türkiye-Brezilya ilişkilerine değindi

2010 yılında beraber "stratejik ortaklık" düzeyine çıkardıkları ikili ilişkilerin yeni dönemde daha da gelişeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Brezilya gibi G-20 üyesi iki büyük ülkenin sergileyeceği iş birliğinin küresel meydan okumalarla mücadele bakımından da istikamet belirleyici olduğunu ifade etti.

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