  • BIST 1.857,65
  • Altın 772.84340
  • Dolar 13.2529
  • Euro 15.0812
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -4 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl kutlaması

Erdoğan, 33 bin fit yükseklikteki Havadan İhbar Kontrol uçağında bulunan Milli Savunma Bakanı Akar ile telsiz/telefon görüşmesi yaparak Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemilerin personeli ve havadaki uçakların pilotlarının yeni yılını kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl kutlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 33 bin fit yükseklikteki Havadan İhbar Kontrol uçağında (HİK) bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telsiz/telefon görüşmesi yaparak Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemilerin personeli ve havadaki uçakların pilotlarına hitap etti.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile "Güney" isimli Havadan İhbar Kontrol uçağının görev uçuşuna katıldı.

Ege'de, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da gerçekleşen uçuş kapsamında Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile kara, deniz ve hava unsurlarının faaliyetlerine ilişkin inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Akar, Doğu Akdeniz semalarındayken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telsiz/telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemilerin personeli ve havadaki uçakların pilotlarına seslenen Erdoğan, başarılı görevlerinden dolayı personeli tebrik etti. Başarıların 2022'de de devam etmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivas'ta hafif ticari araç devrildi; 3 yaralı31 Aralık 2021 Cuma 22:19
  • Tünelde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı31 Aralık 2021 Cuma 21:21
  • Kastamonu'da sahil yolunda ikinci heyelan31 Aralık 2021 Cuma 20:23
  • Geçen yıl aynı tarihte ölen eşinin mezarını ziyaret etti; dönüşte otobüsün altında kalıp öldü31 Aralık 2021 Cuma 19:25
  • 7 yaşındaki İsmail, 3 bin 500 yıllık antik kentteki kuyuya düştü31 Aralık 2021 Cuma 19:24
  • Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile Vali Yerlikaya'dan trafikçilere ziyaret31 Aralık 2021 Cuma 19:24
  • Hamile kadın, polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı31 Aralık 2021 Cuma 18:27
  • Bitlis'te TIR'lar çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı31 Aralık 2021 Cuma 16:31
  • Can dostlarına sıcak yuva31 Aralık 2021 Cuma 15:37
  • Rasulayn'da şehit olan DSİ personeli son yolculuğuna uğurlandı31 Aralık 2021 Cuma 15:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti