  • BIST 2.383,58
  • Altın 960.065
  • Dolar 16.0762
  • Euro 17.2431
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 16 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Milli Uzay Programı Strateji Belgesi' genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay politikaları alanındaki hedef ve projelerinin, koordineli ve entegre olarak yürütülmesi amacıyla Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı tarafından "Milli Uzay Programı Strateji Belgesi"nin hazırlandığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Milli Uzay Programı Strateji Belgesi' genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Uzay Programı Strateji Belgesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesinde Erdoğan, uzay sektörünün hızla gelişerek, tüm insanların hayatına dokunan ve değer üreten bir alan haline geldiğini belirtti.

Uzaya erişim ve uzayın kullanımında bağımsızlığın güvenceye alınması, uzay ekosisteminin güçlendirilmesi, uzayın toplum yararına kullanılması imkanlarının geliştirilmesi, küresel uzay pazarından giderek daha fazla pay alınması, uzayın barışçıl amaçlarla kullanımını destekleyen uluslararası iş birliği imkanlarının geliştirilmesine dikkati çeken Erdoğan, uzay stratejisinin verimli, güvenli ve sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilmesinin Türkiye için büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fırlatma, uzaktan algılama uyduları, uydu tabanlı konumlama ve zamanlama sistemleri, uzay bilimleri, keşif ve insanlı uzay misyonları, haberleşme uyduları ve uzay güvenliği alanlarında yoğunlaşan uzay çalışmalarının sadece uzay alanında değil etkilediği bütün sektörlere verimlilik ve istihdam sağlayarak ülke teknolojisine ve ekonomisine katkı sunduğuna işaret etti.

Bu katkının daha sistematik ve planlı yürütülmesi için devletlerin uzay politikalarının, ajanslar tarafIndan hazırlanan uzay programları aracılığıyla sağlandığını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak, ülkemizin uzay politikaları alanındaki vizyon, strateji, hedef ve projelerinin, koordineli ve entegre olarak yürütülmesi amacıyla 23 sayılı Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 11'inci Kalkınma Planı (2019-2023) doğrultusunda Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı tarafından ülkemizdeki uzay çalışmalarına bir yol haritası teşkil edecek ve mevcut çalışmalara hız kazandırarak bu çalışmaları daha ileriye taşıyacak olan 2022-2030 yıllarını kapsayan Milli Uzay Programı Strateji Belgesi hazırlanmış olup Başkanlığın resmi internet adresinde (www.tua.gov.tr) yayımlanacaktır. Milli Uzay Programı Strateji Belgesi (2022-2030) kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca hassasiyetle yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de24 Mayıs 2022 Salı 09:41
  • Muhsin Yazıcıoğlu için 2 helikopter kiralanmış24 Mayıs 2022 Salı 09:38
  • Vatandaşların ihbarı üzerine bahçede 4 av tüfeği bulundu24 Mayıs 2022 Salı 09:37
  • Avustralya, Quad 2023 zirvesine ev sahipliği yapacak24 Mayıs 2022 Salı 09:26
  • Meksika'da bir otele düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü24 Mayıs 2022 Salı 09:24
  • Brüksel'de 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi24 Mayıs 2022 Salı 09:23
  • Türkiye ve dünya gündemi24 Mayıs 2022 Salı 09:23
  • FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 21 gözaltı kararı24 Mayıs 2022 Salı 09:22
  • Ankara merkezli 16 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 53 gözaltı kararı verildi24 Mayıs 2022 Salı 09:21
  • İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu24 Mayıs 2022 Salı 09:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti