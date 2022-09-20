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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta diplomasi trafiği

BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Guterres ile görüştü.

ERDOĞAN, ÜRDÜN KRALI 2. ABDULLAH İLE BİR ARAYA GELDİ

Erdoğan, beraberindeki Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Türkevi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

ERDOĞAN VE ZELENSKIY TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu hitabı öncesinde yapıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOK SAYIDA LİDERLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu hitabının ardından BM Genel Merkezinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeul ve Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’ndaki hitabının ardından BM Genel Merkezinde çok sayıda lider ile görüştü. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i de kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeul, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile de sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile sohbetine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi.

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