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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ön lisans ve lisans müjdesi: 35 yaş üstü kadınlara ek kontenjan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınlarımıza yükseköğretimde yeni bir kapı açıyoruz, 35 yaş üzerindeki kadınlarımız için ön lisans ve lisans programlarında ek kontenjan tanımlayacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ön lisans ve lisans müjdesi: 35 yaş üstü kadınlara ek kontenjan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü yasa teklifine ilişkin, "Yasal düzenlemeye ihtiyaç yok. Samimiysen gel, anayasa değişikliğini yapalım ve bunu tamamen masadan kaldıralım." dedi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Üniversitelerde) Zaman zaman mağduriyetlere yol açan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ni özgürlükçü bir bakış açısıyla değiştiriyoruz." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siber güvenlik meslek yüksekokullarına ilişkin şunları kaydetti:

Bu okullarda yetişecek gençlerimiz, siber güvenlik alanında ara eleman değil inşallah aranan eleman olacaklardır."

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