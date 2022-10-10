Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ön lisans ve lisans müjdesi: 35 yaş üstü kadınlara ek kontenjan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınlarımıza yükseköğretimde yeni bir kapı açıyoruz, 35 yaş üzerindeki kadınlarımız için ön lisans ve lisans programlarında ek kontenjan tanımlayacağız." dedi.