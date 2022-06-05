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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzah edilemeyecek düzeyde fiyat artışı yaşanan her kalemi mercek altına aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılıyor. 

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda Erdoğan, "Muhataplarımıza deklare ettiğimiz beklentilerimiz karşılanmadan tutum değişikliğine gitmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur ve enflasyondan kaynaklanan maliyet artışları ile izah edilemeyecek düzeyde fiyat artışı yaşanan her kalemi mercek altına aldık." diye konuştu.

Erdoğan, "Piyasaların fiyatlandırma alışkanlığını değiştirmesini sağlayarak, hayat pahalılığına bir sınır çekmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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