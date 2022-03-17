Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama: SIĞINMACILARI KENDİ VATANDAŞLARIMIZDAN AYIRMADIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göç ve Sağlık Toplantısı'na video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göç ve Sağlık Toplantısı'na video mesaj gönderdi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye insanlığın ve insani değerlerin büyük imtihan verdiği bu kritik dönemde kendi vatandaşlarına birinci sınıf sağlık hizmeti sunarken, elindeki tüm imkanları ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaktan çekinmemiştir.

"SIĞINMACILARI KENDİ VATANDAŞLARIMIZDAN AYIRMADIK"

Ülkemizde misafir ettiğimiz sığınmacıları kendi vatandaşlarımızdan ayrı tutmadan herkesin sağlık erişimini temin ettik.

BM'nin ilan ettiği kimsenin geride bırakılmaması ilkesini ilk günden itibaren hassasiyetle uyguladık.

Bugüne kadar geçen süreçte Suriyeli kardeşlerimize 96,7 poliklinik hizmeti verdik. Hastanelerimizde 2,6 milyon ameliyat gerçekleştirdik. 8,7 milyon doz aşı tatbik ettik.

Sınırımızın hemen ötesinde çok zor koşullarda hayatlarını idame ettiren 5 milyon Suriyeli mazluma yardım elimizi uzattık.