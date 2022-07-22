Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından Eyüpsultan'da gerçekleştirilen "41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni"ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi. Vatandaşların sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık veren Erdoğan, camiye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından Eyüpsultan'da gerçekleştirilen "41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni"ne katılıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Eyüpsultan'a değer katan bu eserlerin hayırlı olmasını diliyorum. Eyüpsultan'da yapılanlar bunlarla sınırlı değil, ne söz verdiysek yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Açılışını yaptığımız eserler hem onları ilçelerimize kazandıranların isimlerini tarihe yazdıracak hem de hayır dualara vesile olacak. Bay Kemal musluk açma töreni yapıyor, bizler de görüyorsunuz bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz. Bunun için emek vermek, kendini şehrine ve insanlarına adamak gerekir. Bizim nazarımızda belediye başkanlığı böyle yapılabilecek bir vazifedir. Ajandasından arta kalan zamanlarda icra edilecek bir hobi değildir. Rabbim bizleri İstanbul'a ve bu ülkeye hizmetkar olanlardan eylesin.