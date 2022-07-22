  • BIST 2.536,22
  • Altın 986.525
  • Dolar 17.754
  • Euro 18.0572
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 24 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından Eyüpsultan'da gerçekleştirilen "41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni"ne katılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi. Vatandaşların sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık veren Erdoğan, camiye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından Eyüpsultan'da gerçekleştirilen "41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni"ne katılıyor. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Eyüpsultan'a değer katan bu eserlerin hayırlı olmasını diliyorum. Eyüpsultan'da yapılanlar bunlarla sınırlı değil, ne söz verdiysek yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Açılışını yaptığımız eserler hem onları ilçelerimize kazandıranların isimlerini tarihe yazdıracak hem de hayır dualara vesile olacak. Bay Kemal musluk açma töreni yapıyor, bizler de görüyorsunuz bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz. Bunun için emek vermek, kendini şehrine ve insanlarına adamak gerekir. Bizim nazarımızda belediye başkanlığı böyle yapılabilecek bir vazifedir. Ajandasından arta kalan zamanlarda icra edilecek bir hobi değildir. Rabbim bizleri İstanbul'a ve bu ülkeye hizmetkar olanlardan eylesin. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 29 gözaltı kararı22 Temmuz 2022 Cuma 10:42
  • Avukat beyanları ifade alma tutanağında yer alacak22 Temmuz 2022 Cuma 10:41
  • Avukat beyanları ifade alma tutanağında yer alacak22 Temmuz 2022 Cuma 10:20
  • Irak'taki Sünni koalisyonun lideri: Duhok'taki saldırıyı PKK yaptı22 Temmuz 2022 Cuma 09:48
  • Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü22 Temmuz 2022 Cuma 09:44
  • Bölücü terör örgütünden kaçan 1 terörist Habur'da teslim oldu22 Temmuz 2022 Cuma 09:43
  • Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni İstanbul'da yapılacak22 Temmuz 2022 Cuma 09:42
  • Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya'da Beyşehir ve Hüyük'ü ziyaret etti22 Temmuz 2022 Cuma 09:42
  • İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 42 şüpheli yakalandı22 Temmuz 2022 Cuma 09:41
  • FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 29 gözaltı kararı22 Temmuz 2022 Cuma 09:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti