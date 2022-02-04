  • BIST 1.957,90
  • Altın 780.16937
  • Dolar 13.5471
  • Euro 15.5344
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -1 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum. Bu bereketli günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, Hazreti Peygamber'in "Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." duasının yer aldığı görsele de yer verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü04 Şubat 2022 Cuma 09:08
  • Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı04 Şubat 2022 Cuma 09:07
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı04 Şubat 2022 Cuma 09:06
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatar heyetini kabul etti03 Şubat 2022 Perşembe 23:15
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Zelensky ile YDSK toplantısına katıldı03 Şubat 2022 Perşembe 21:30
  • TPAO, Türkali-1 tespit kuyusunda tüm testleri tamamladı03 Şubat 2022 Perşembe 16:45
  • ABD Başkanı Biden, DEAŞ elebaşını Suriye'de öldürdüklerini açıkladı03 Şubat 2022 Perşembe 16:41
  • Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolar oldu03 Şubat 2022 Perşembe 15:34
  • Yunanistan sınırında donarak ölen düzensiz göçmenlerin cenazeleri İstanbul'a getirildi03 Şubat 2022 Perşembe 15:33
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Er Tarcan'ın ailesine başsağlığı mesajı03 Şubat 2022 Perşembe 15:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti