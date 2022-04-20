Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacılarla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından sığınmacı tartışmalarına ilişkin konuştu.
Erdoğan, "Kovan değil, kucaklayan bir iktidarız. Huzurlu ortam sağlanınca kendileri dönecektir" dedi.
EMEKLİ İKRAMİYESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emekli ikramiyelerinde artış olmayacağına yönelik açıklaması hatırlatıldı, bir artış olup olmayacağı soruldu. Erdoğan, 'Bakan Bilgin ne dediyse doğrudur" dedi.
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