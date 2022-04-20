Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacılarla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamada, "Kuzey Suriye'deki briket evlerin bitişiyle birlikte onların dönüşünü sağlayacağız, huzurlu bir ortam sağlayınca zaten kendileri gönüllü olarak oraya döneceklerdir" dedi.