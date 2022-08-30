Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '30 Ağustos - Büyük Zafer’in 100. Yılı Özel Programı”nda konuştu. Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın düşmanca tacizlerine çok sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ne katıldı.



Burada konuşma yapan Başkan Erdoğan, Türk F16'larına tacizde bulunan Yunanistan'a çok sert bir mesaj verdi. Başkan Erdoğan ayrıca NATO ve ABD'ye de çağrıda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıkar;

Bu yıl ilk defa 30 Ağustos Zafer Bayramı tebligatında ailelerde yer aldı. Kendileri konserimizde de bizlerle birlikteler. Biz ne yazık ki tarihimize yeterli kadar sahip çıkamayan bir milletiz. Hepsini bir kenara bırakıp Anadolu’daki varlığımızın kökenlerine yeteri kadar nüfus edemediğimiz dönemler geçirdik. Anadolu’daki son devletimizin ilk asrını geride bırakmaya hazırlandığımız şu dönemde tarihimizi daha iyi öğrenmemizin ecdadımızı daha iyi tanımamamızın önünde engel kalmadığına inanıyorum.

Büyük Taarruz makus talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz önemli bir dönüm noktasıdır.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ne eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

YUNANİSTAN'A ÇOK SERT TEPKİ



Yunanistan bizim siyasi, ekonomik ve askeri olarak dengimiz de muhatabımız da değildir.

Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz. Yunanistan uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tutumunu S-300 kilidi atarak sürdürdü. Bir ülke uçağına radar kilidi atılması düşmanca bir harekettir. Bu NATO’ya yapılmış bir tacizdir.



NATO'YA MEYDAN OKUMUŞTUR



Yunanistan hava sahamızı, uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkararak NATO ve müttefiklere meydan okumuştur



ABD'YE F-35 TEPKİSİ

Amerika bize vermedikleri F-35’leri, Yunanistan’a ikram ederek Rus Hava Savunma sistemlerinin güya gözü gibi savunduğu bu uçaklarla aynı çuvala girmesinin yolunu kendi eliyle açmıştır.



Bize F-35 vermiyorlarmış, aldığımız savunma sistemlerine tepki gösteriyorlarmış, umrumuzda değil. Bizden esirgenen her ürünü üretme kabiliyetine sahibiz