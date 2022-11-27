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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı patates yemeye davet eden çocuk

Konya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelen küçük çocuk, " Bizim eve gidip patates yiyelim mi?" diye sordu Kaynak: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı patates yemeye davet eden çocuk
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı patates yemeye davet eden çocuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'da gerçekleştirdiği toplu açılış töreninde ilginç anlar yaşandı.

Sahnede Erdoğan'ın yanına yaklaşan küçük çocuk Cumhurbaşkanı'nı evine davet etti.

"PATATES YİYELİM Mİ?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde duran mikrofon sayesinde küçük çocuğun söyledikleri net şekilde duyuldu.

Erdoğan'ı evine davet eden çocuk; "Bizim eve gidip patates yiyelim mi?" diye sordu.

Erdoğan yanağından makas aldığı küçük çocuğu; "İşimiz çok" diyerek reddetti.

İŞTE O ANLAR

 

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