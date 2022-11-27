Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı patates yemeye davet eden çocuk

Konya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelen küçük çocuk, " Bizim eve gidip patates yiyelim mi?" diye sordu Kaynak: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı patates yemeye davet eden çocuk