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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi'nin detayları belli oldu

Isı yalıtım kredisinin yüzde 60'ı yalıtım sözleşmesinin ibrazıyla, kalan yüzde 40'ı da proje tamamlanıp enerji kimlik belgesi alınmasıyla kullanılabilecek. Kredi 60 ay vadeli olacak ve faizi yüzde 0,99 olarak uygulanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi'nin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısının ardından açıkladığı "Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi"nin detayları belli oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılık oranı yüzde 70 düzeyinde ve yıllık enerji ithalatı 50-60 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Doğal gazın üçte biri konutlarda tüketilirken mevcut konutların yüzde 50'sinde yalıtım bulunmuyor.

Ayrıca, sera gazı emisyonunun yüzde 10'u konutlarda ısı kaynaklı oluşuyor. Öte yandan, bina ısı yalıtımıyla en az yüzde 35-45 seviyesinde tasarruf sağlanabiliyor.

Söz konusu nedenler, konutlarda ısı yalıtımının önemini artırıcı nitelik taşıyor.

Kredi kullanım detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısının ardından detaylarını açıkladığı konutlarda ısı yalıtımı kredisinin yüzde 60'ı yalıtım sözleşmesinin ibrazıyla, kalan yüzde 40'ı da proje tamamlanıp enerji kimlik belgesi alınmasıyla kullanılabilecek.

Kredi, doğrudan yalıtım firmasının hesabına aktarılacak.

Isı yalıtımı kredisi 60 ay vadeli olacak ve kredi faizi yüzde 0,99 olarak uygulanacak. Konut başına azami 50 bin lira kredi kullanılabilecek.

Bakanlar Nebati ve Dönmez'den "enerji verimliliğini artırma" vurgusu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mız Fatih Dönmez ile enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında 'Konutlarda Isı Yalıtımı Kredisi'ni hayata geçiriyoruz. Böylelikle hem enerji verimliliğimizi artıracak hem de sera gazı emisyonunu azaltarak sürdürülebilir çevre politikalarımızı da destekleyeceğiz. Milletimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Dönmez de Twitter hesabındaki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutlarda ısı yalıtımına ilişkin açıkladığı pakete yönelik Bakan Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile çalışmalara başladıklarını belirterek "Hanelerde enerji verimliliğini yaygınlaştıracak kampanya ile hem hane hem de ülke bütçesine önemli katkılar sunacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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