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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderleriyle görüşmeleri sürüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın son 5 günde dünya liderleriyle gerçekleştireceği 14'üncü yüz yüze görüşme olacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderleriyle görüşmeleri sürüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile yapacağı görüşmenin, son 5 günde dünya liderleriyle gerçekleştireceği 14'üncü yüz yüze görüşme olacağını bildirdi.

Altun,  "Bu görüşme, Sayın Cumhurbaşkanımızın son 5 günde dünya liderleriyle gerçekleştireceği 14'üncü yüz yüze görüşme olacak. Her şey, dünyada barış, istikrar ve adaletin tesis edilmesi için. Güçlü siyasi liderlik, güven ve istikrarı esas alan sosyo-ekonomik yapımız ülkece en büyük imkanımız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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