Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderleriyle görüşmeleri sürüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın son 5 günde dünya liderleriyle gerçekleştireceği 14'üncü yüz yüze görüşme olacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile yapacağı görüşmenin, son 5 günde dünya liderleriyle gerçekleştireceği 14'üncü yüz yüze görüşme olacağını bildirdi.

Altun, "Bu görüşme, Sayın Cumhurbaşkanımızın son 5 günde dünya liderleriyle gerçekleştireceği 14'üncü yüz yüze görüşme olacak. Her şey, dünyada barış, istikrar ve adaletin tesis edilmesi için. Güçlü siyasi liderlik, güven ve istikrarı esas alan sosyo-ekonomik yapımız ülkece en büyük imkanımız." ifadelerini kullandı.