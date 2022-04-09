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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşlik ettiği musiki topluluğu öğrencileri, yurt dışına açılmaya hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşlik ettiği musiki topluluğu öğrencileri, yurt dışına açılmaya hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmenlere verdiği iftarda müzik dinletisi sunan Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Topluluğu yurt dışına açılmaya hazırlanıyor
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