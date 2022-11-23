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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya programının detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya programı netleşti: 26 Kasım’da Konya’da olacak ve Mevlana Meydanı'nda düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak. Erdoğan Konya’da ayrıca partisinin teşkilat toplantısına başkanlık edecek, gençlerle biraraya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya programının detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 kasım cumartesi günü bir dizi açılış ve parti çalışması için Konya’da olacak. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya programının detayları açıklandı. 26 Kasım’da Konya’da olacak olan Cumhurbaşkanı, Mevlana Meydanı'nda gerçekleştirilecek törende bir konuşma yapacak. 

AK Parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın törende Konya’ya özel bazı kamu hizmetinin açılışını yapması bekleniyor. Erdoğan’ın Konya’da ayrıca partisinin Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısına katılacağı bildirildi. 
Erdoğan Konya programı kapsamında gençlerle de biraraya gelecek. 

ANGI: ŞEHRİMİZ ADINA ÖNEMLİ

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 Kasım'da Konya'ya müjdelerle geleceğini söyledi. 26 Kasım Cumartesi günü Mevlana Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılması planlanan törende, çok sayıda kamu hizmetinin toplu açılışının yapılacağını belirten Hasan Angı, "Cumhurbaşkanı'mızın 2002'den bu yana her gelişi şehrimizde bir heyecan oluşturuyor. Birtakım gündemde olan işlerin masaya yatırılması, verilen talimatların sahada görülmesi, bitirilen tesislerin hizmete sunulması şehrimiz adına önemli" dedi. 

AK Parti iktidarında her alanda yapılan çalışmalar ve projelerin Konya ve ülkeye değer kattığını söyleyen İl Başkanı, şöyle devam etti:

"Genel Başkan'ımızın gerek Başbakanlığı gerekse Cumhurbaşkanlığı döneminde Konya'nın 80-100 yıllık projeleri hayata geçirildi, ihtiyaç olan yeni projelere de yol açıldı."

 

 

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